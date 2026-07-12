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Gündem 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı! İletişim Başkanlığı yurt dışında programlar düzenleyecek
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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı! İletişim Başkanlığı yurt dışında programlar düzenleyecek

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı! İletişim Başkanlığı yurt dışında programlar düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz" temasıyla yurt dışında etkinlikler gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, programlarla, Türk milletinin demokratik meşruiyeti ve anayasal düzeni korumak uğruna ortaya koyduğu kararlı duruşun uluslararası kamuoyuna daha etkin şekilde anlatılması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihindeki öneminin yanı sıra halk iradesinin, demokratik meşruiyetin ve anayasal düzenin korunmasına yönelik evrensel bir mücadele örneği olarak ele alınması öngörülüyor.

Bu kapsamda, temmuz ayı içerisinde Almanya (Berlin), Bosna-Hersek (Saraybosna), Belçika (Brüksel), İsviçre (Bern), Hollanda (Lahey), Endonezya (Cakarta), Güney Afrika (Pretorya), Arnavutluk (Tiran), Nijerya (Abuja) ve Birleşik Krallık (Londra) olmak üzere 10 farklı ülkede programlar düzenlenecek.

Programlar aracılığıyla akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, medya temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve karar alıcıların bir araya getirilmesiyle 15 Temmuz'un uluslararası düzeyde farklı boyutlarla ele alınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

"ŞAFAK VAKTİ" BELGESELİ GÖSTERİLECEK

Programlarla, katılımcıların, konuya dair disiplinlerarası bir anlayış geliştirmesi, geçmişten dersler çıkararak gelecekte benzer tehditlere karşı daha dirençli bir toplumsal yapı inşa edilmesine katkı sunulması, ülkeler arası işbirliklerinin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Etkinliklerin yapılacağı ülkelerde 15 Temmuz hafızasını uluslararası kamuoyuyla buluşturmak amacıyla fotoğraf sergileri düzenlenmesi ve "Şafak Vakti" belgeselinin gösteriminin yapılması planlanıyor.

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