15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümüne kısa bir süre kaldı. Hainlerin darbe planının yerle bir edildiği günü anımsamak isteyenler, o gece yaşananları araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

15 Temmuz darbe girişimi nedir?

2016 yılının ağustos ayında Yüksek Askeri Şura toplantısı yapılacaktı. Bu toplantıda askeriye içerisinde bazı mensupların tasfiye edileceği tahmin ediliyordu. Gülen Hareketi'ne yakın çeşitli kademede askerî yetkililerin bu hareketi önlemek ve Türkiye hükûmetini ele geçirmek amacıyla darbe hareketine giriştiği öne sürülmektedir.

Yurtta Sulh Harekatı isimli grup askeri darbe yapmak için öncelikle İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kapattı. TBMM’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombalayan hainler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulundu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk canlı yayınına Facetime ile bağlandı. Erdoğan vatandaşları meydanlara davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar meydanlara akın etmeye başladı.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.