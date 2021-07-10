15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bilindiği gibi resmi tatiller arasında yer alıyor. 15 Temmuz, perşembe gününe denk geldiği için milyonlarca kişi bayram ile 15 Temmuz’un birleştirilip birleştirilmeyeceğini araştırıyor. Kurban bayramı tatili hangi gün başlar?

15 Temmuz bayramla birleşir mi? 15 Temmuz kurban bayramı tatiliyle birleşir mi?

Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı merak konusu. Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. Özellikle turizmin hareketlenmesi için sektör temsilcileri tatilin bayram öncesi ve sonrasında ki hafta sonuyla birleştirilmesini talep ediyor. Bayramdan 5 gün öncesi bir diğer resmi tatil 15 Temmuz var. Bu sebeple tatilin birleştirilme durumu ortaya çıkıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Temmuz Pazartesi günü açıklama yapması bekleniyor.