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Siyaset 15 Temmuz akşamı Erdoğan: Vatan topraklarında ölmem varken gavur topraklarında esir hayatı yaşayamam!
Siyaset

15 Temmuz akşamı Erdoğan: Vatan topraklarında ölmem varken gavur topraklarında esir hayatı yaşayamam!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Kaçmaya hazırlanıyorlar" iftirası kamuoyunda sert tepkilere sebep oldu. Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin akşamında yaşadıklarını anlattığı video, paylaşım rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 22:02:00 - 2022-05-24 22:11:20

 Yeniakit.com.tr 

15 Temmuz hain darbe girişimini evinde televizyonundan takip eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'den kaçmak için hazırlık yaptığı iftirasını yeniden gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki yağarken, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin akşamında yaşadıklarını anlattığı video viral oldu.

Erdoğan, ilgili videoda, "Vatan topraklarında ölmem varken gidip gavur topraklarında esir hayatı yaşayamam." mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Biz önce helikopterle Dalaman'a geldik. Ben pilotuma, 'Ne diyorsun, buradan rahat gider miyiz?' diye sordum. Dedi ki 'Başkanım, benim açımdan sorun yok. 15 dakikada oraya varırım. Gerekirse alçak uçuş yaparım, ne yapar eder Dalaman'a ulaşırım'. Bu arada da otel sahibi arkadaşımız 'Benim hızlı bir yatım var. Sizi buradan yakın adalara götürebilirim' teklifinde bulundu. Dedim ki 'Bak Serkan, benim vatan topraklarında ölmem varken gidip gavur topraklarında esir hayatı yaşayamam.

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