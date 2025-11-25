15 tatil ne zaman? Sömestr ne zaman başlıyor, karneler hangi gün alınacak?
Kasım ara tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci gözünü 15 tatiline çevirdi... Hem öğrenciler hem de veliler karne tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte, detaylar...
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından gözler şimdiden yarıyıl takvimine çevrildi. Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde öğrenciler ve veliler, 2025–2026 MEB çalışma takvimi doğrultusunda 15 tatilin başlangıç gününü araştırıyor. Peki, karneler ne zaman alınacak?
15 tatil ne zaman başlıyor? Karneler hangi gün verilecek?
MEB takvimine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler karnelerini 16 Ocak Cuma günü alacak iki haftalık sömestr tatiline çıkacak. Karne tatili 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından ikinci dönem 2 Şubat 2026’da başlayacak.
Nisan ara tatili hangi tarihlerde yapılacak?
İkinci dönemin ortasında yapılacak olan ara tatil, 16 Mart – 20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu kısa ara, ikinci dönem yoğunluğu başlamadan önce öğrencilere nefes alma fırsatı sağlayacak.
2025–2026 eğitim öğretim yılı ne zaman bitecek?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde ders yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler uzun yaz tatiline adım atacak.