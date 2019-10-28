15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB 2019-2020 tatil takvimi

Okulların ne zaman tatil olacağı konusu öğrenciler ve velilerin sıklıkla araştırdığı bir husus oldu. MEB takviminde tatil günleri ve eğitim sistemiyle alakalı değişimler yaşanmıştı. Ara tatili iple çeken öğrenciler şimdiden ‘’ 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman tatil olacak?’’ sorularına arama motorundan hızla yanıt aramaya başladı. Öğrenciler her iki dönemde olmak üzere 1'er hafta ara tatil yapacak. Bu senenin ilk yarı tatili kasım ayın başlayacak. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İlk ara tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman? İşte MEB 2019-2020 tatil takvimi...

İlk ara tatil ne zaman?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler, 18-22 Kasım tarihleri arasında bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihi itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

15 tatil ne zaman?

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi ise 3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla başlamış olacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

6-10 Nisan 2020 tarihinde ikinci ara tatil yapacak olan öğrenciler, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısını da 19 Haziran'da tamamladıktan sonra 11 haftalık yaz tatiline girecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimi

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.