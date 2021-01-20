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Eğitim 15 Şubat’ta okullar açılıyor son dakika hangi sınıflar okula gidecek?
Eğitim

15 Şubat’ta okullar açılıyor son dakika hangi sınıflar okula gidecek?

Son dakika haberine göre 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline girecek olan öğrenciler 15 Şubat yani yarıyıl tatilinden sonra okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan milyonlarca öğrencinin beklediği yüz yüze eğitim açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 13:23:00 - 2021-01-20 13:27:00
15 Şubat’ta okullar açılıyor son dakika hangi sınıflar okula gidecek?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin 15 Şubatta nasıl başlayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk,  Bakanlığın salgın döneminde sahada yüzlerce araştırma yaptığını söyledi. Selçuk, “Bu araştırmalar bize gösteriyor ki bizim okulları bugün kapatmamız bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi hâline geliyor." dedi. 

Bakan Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var.” dedi. 

2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler verilmiş olacak. Bakan Selçuk'un açıklamasında yer aldığı gibi karnelerin e-karne olarak dijital yolla verilecek.

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Yarıyıl tatilinden sonra okullar açılacak mı?
Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Yarıyıl tatilinden sonra okullar açılacak mı?

Eğitim

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Yarıyıl tatilinden sonra okullar açılacak mı?

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