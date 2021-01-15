Koronavirüs yasakları ne zaman biter? | Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını sebebiyle dünyada 2 milyonu aşkın insan yaşamını yitirdi. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta açıklandı. İlk vakanın görülmesiyle birlikte pek çok tedbirler alındı. Vakalar düşüşe geçtiğinde ise normalleşme adımları atıldı. Havaların soğumasıyla birlikte ekim ve kasım ayında rakamlar tırmanışa geçti. Hal böyle olunca da 20 Kasım ve 1 Aralık’ta önemli tedbirler alındı. Vatandaşlar alınan tedbirlerin ne zaman ayın kaçında kalkacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs yasakları kalkar mı?

15 Şubat’ta koronavirüs yasakları kalkacak mı?

15 Şubat’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak. Bu tarihte bazı sınıflarda yüz yüze eğitime başlanması bekleniyor. Ancak konu hakkında yetkililer net bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçmek istediklerini ancak bu kararın alınmasında en önemli etkenini salgının seyri olduğunu ifade ediyor.

Vatandaşlar 15 Şubat’ta normalleşme adımlarının atılıp atılmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Habertürk’te yaptığı açıklamada Avrupa’nın üçüncü dalgayı yaşadığını ifade etti. Özlü, dikkatli adımların atılması gerektiğini ve net bir tarih vermenin doğru olmadığını ifade etti.

Tevfik Özlü, “Önümüzdeki dönemle ilgili endişelerim devam ediyor. Mutasyonun Türkiye’yi etkileyip etkilemeyeceği son derece önemli. Şu dönemde normal olur ya da olmaz demek doğru olmaz. Öngörüde bulunmak için yeterli veri yok. Benim kendi adıma gelecekle ilgili kaygılarım var. Aşılama hızlı olursa daha kolay normalleşme olabilir. Toplumların yüzde 60-70’inin aşı olması gerekiyor. Türkiye aşılama konusunda önemli bir altyapıya sahip. Bu sebeple hızla aşılamaları tamamlarız. Bu noktada önemli olan aşı tedariki. Aşılar sorunsuzca gelirse Türkiye çok hızlı bunları uygular. Böyle olursa da önümüzdeki yaza çok iyi girişmiş oluruz” dedi.