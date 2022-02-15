15 Şubat koronavirüs vaka sayısı | Güncel korona tablosu
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında ikinci yıla kısa bir zaman kaldı. Salgınla mücadele devam ederken vatandaşlar güncel rakamları araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var? Güncel korona vaka sayısı 15 Şubat
Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Vatandaşlar 15 Şubat 2022’ye ait tablonun açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor.
15 Şubat koronavirüs vaka sayısı | Güncel korona tablosu
Son 24 saatte 461.955 test yapıldı. 94.730 kişinin testi pozitif çıkarken 309 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu paylaşarak vatandaşlara seslendi. Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. BİR HASTALIKLA DAHA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım" ifadelerini kullandı