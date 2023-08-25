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Gündem 15 özel çocuk ve anneleri o kanyonda
Gündem

15 özel çocuk ve anneleri o kanyonda

Yeniakit Publisher
2023-08-25 13:17:00 -
15 özel çocuk ve anneleri o kanyonda

Geziye katılan kafile Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu ile Azdavay Atlı Çiftliği gezdi.

Kastamonu Üniversitesi’nde yürütülen proje çerçevesinde, 15 özel çocuk ve anneleri, akademisyenlerle birlikte Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonunu gezdi.
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Hakkı Çılgınoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı "Valla Kanyonunun Turistik Ürün Olarak Geliştirilmesine Yönelik Strateji ve Planların Oluşturulması" projesi çerçevesinde Kastamonu’daki özel çocuklara yönelik gezi düzenlendi. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen geziye 15 özel eğitimli çocuk ve anneleri ile farklı fakültelerden akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.
Geziye katılan kafile Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu ile Azdavay Atlı Çiftliği gezdi. Gezi sırasında 17 yaşına giren olan özel bireyin doğum günü kutlanarak pasta kesildi. Gezi sırasında özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

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