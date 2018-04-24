Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 milyon yapı için imar barışında inşaat maliyetine bakılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı imar barışının detayları netleşiyor. Çürük olmayan, iskânsız yapılar kayıt altına alınarak iskân verilecek. İskan, bina inşaat maliyetinin yüzde 3’ü karşılığında olacak. Bu da 100 m2 ev için ortalama 1896 lira demek.

24 Nisan 2018 Salı 08:08
15 milyon yapı için imar barışında inşaat maliyetine bakılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15 milyon ihtilaflı yapıyı imar barışıyla kayıt altına alma planının detayları ortaya çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 26 milyon yapının yüzde 60’ını ilgilendiren kaçak yapılaşma sorununun çözümü için çürük olmayan bağımsız birimlerde vatandaşın imara ve iskâna aykırılığını bildirerek, cüzi bir ücret ödenmesi karşılığında kayıt altına alınmasını öngören düzenlemeyi Meclis’ten çıkaracaklarını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre söz konusu bağımsız birimleri kayıt altına almak için istenilecek rakam, bağımsız birimin inşaat maliyetinin yüzde 3’ü kadar olacak.

3 MİLYAR TL KAYNAK

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın emlak vergisi için kullandığı bina inşaat maliyet bedellerinin gösterildiği cetvel baz alınarak yapılan hesapta, konutlar için bu tutar 750 liradan başlayıp 4 bin 548 liraya kadar gidiyor. Ancak, lüks ve 1’inci sınıf inşaatları çıkarırsak ortalamada normal 100 metrekarelik bir ev için iskân karşılığı ödenecek tutar bin 340 ile bin 896 lira düzeyinde olacak. Bakan Özhaseki buradan elde edilecek gelirin kentsel dönüşümde kullanılacağını açıkladı. Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre ortalama iskân maliyeti ve itilaflı birim sayısı göz önüne alınarak yapılan hesapta yeni iskân verilmesi karşılığında 3 milyar TL’lik bir kaynak elde edilecek.

‘SEKTÖRE HAREKETLİLİK GETİRİR’

Uygulamanın sektöre hareket getirceğini söyleyen GYODER Yönetim Kurulu üyesi mimar Murat Kalsın, “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları SPK’ya tabi oldukları için iskânı olmayan bağımsız birimler için herhangi bir tasarrufta bulunamıyorlar. Bu uygulama, şu an boş olan ticari ve ofis birimlerine talebi artırır ve sektöre canlılık getirir” dedi.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım da konuyu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini belirterek, “Bu binalardan alınacak harçların ‘Afet Yasası’ için gerekli olan kamulaştırma bedeli ve kira yardımı bütçelerine harcanacak olması da, sektörümüzde çok güçlü bir görevdeşlik yaratacaktır” dedi.

GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin de kayıt altına alınan yapılarla birlikte emlak vergisindeki eksik tahsilatların alınabileceğini belirterek, böylece vatandaşlar arasında eşitlik sağlanacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim öncesi ekonomiye mini paket
    1. Seçim öncesi ekonomiye mini paket
    2. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Amerika'da
    3. Adıyaman'da deprem: 13 kişi yaralı
    4. Talimat verildi! Katar'dan Türkiye..
    5. Beşiktaş yönetimi Galatasaray maçı..
    6. Kemal Kılıçdaroğlu: Vekil transferi..
    7. Uzmanından kanser hakkında çok önemli..
    8. İran'da düşen jetle ilgili önemli..
    9. Amerika'da Pompeo'nun dışişleri..
    10. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu..
    11. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı..
    12. CHP'nin seçim taktiği: Kavga et...
    13. 15 milyon yapı için imar barışında..
    14. CHP'nin kuryesi Kasım Gülek iddiası
    15. Perinçek hülleci vekillere yüklendi!..
    16. Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    17. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirasına..
    18. 'Konuşmamızı hep kısa kesiyorduk'
    19. 'Abdullah Gül hangi vicdanla aday..
    20. Petrolün fiyatı 75 doları geçti
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    CHP'de isyan çıktı!
    CHP'de isyan çıktı!