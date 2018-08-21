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15 milyar $’lık yatırım geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandı.

21 Ağustos 2018 Salı 11:26
15 milyar $’lık yatırım geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından edinilen bilgiye göre Katar’ın Türkiye’ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla Para Takas Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BaşkanıMurat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalandı. Katar Merkez Bankasının genel merkezinde gerçekleşen imza törenine her iki ülkeden yetkililer katıldı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticaretin kolaylaştırılmasının yanı sıra finansal istikrarın desteklenmesi hedefleniyor. Anlaşma, ülke rezervlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada Katar Merkez Bankası (QCB) ile 17 Ağustos’ta Doha’da düzenlenen bir törenle, swap anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu anlaşma 3 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali cinsinden imzalanmıştır. Anlaşmanın temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 11:26
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  2. Katar
  3. Türkiye
  4. Katar Merkez Bankası

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