15 Mart evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Mart günü sorgulanan konuların başında geliyor. Binlerce ailenin faydalandığı evde bakım maaşı her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. 15 Mart evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? İşte ayrıntılar...
Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. Evde bakım maaşı alanlar mart ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. 15 Mart evde bakım parası yattı mı?
2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.
2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
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15 Mart evde bakım parası yattı mı?
15 Mart tatihinde 24 ilde evde bakım parası yatırıldı. İşteo iller...
1- Bolu
2- Tokat
3- Aksaray
4- Osmaniye
5- Çanakkale
6- Samsun
7- Sakarya
8- Hatay
9- Ordu
10- Antalya
11- Diyarbakır
12- Kırıkkale
13- Balıkesir
14- Giresun
15- Adıyaman
16- Manisa
17- İstanbul
18- Uşak
19- Bilecik
20- Düzce
21- Erzurum
22- Konya
23- Mersin
24- Zonguldak