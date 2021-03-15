15 Mart evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. Evde bakım maaşı alanlar mart ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. 15 Mart evde bakım parası yattı mı?

2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.

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15 Mart evde bakım parası yattı mı?

15 Mart tatihinde 24 ilde evde bakım parası yatırıldı. İşteo iller...

1- Bolu

2- Tokat

3- Aksaray

4- Osmaniye

5- Çanakkale

6- Samsun

7- Sakarya

8- Hatay

9- Ordu

10- Antalya

11- Diyarbakır

12- Kırıkkale

13- Balıkesir

14- Giresun

15- Adıyaman

16- Manisa

17- İstanbul

18- Uşak

19- Bilecik

20- Düzce

21- Erzurum

22- Konya

23- Mersin

24- Zonguldak