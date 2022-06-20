15 LGBT derneği böyle meydan okudu! 'Geri adım atmıyoruz'

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Çanakkale Valiliği'nin şehitler diyarında yürüyüş yapmak isteyen eşcinsel sapkınlara geçit vermemesinden sonra, bir yasak açıklaması da Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıklarından geldi.

İstanbul'da da LGBT'li sapkınların sözde onur haftası kapsamındaki yürüyüşlerine izin verilmedi.

Bir araya gelen sapkınların temsilcisi 15 dernek, ortak bir açıklama ile haklarındaki karara meydan okudu.

'Geri adım atmayı reddediyoruz'

LGBT dernekleri tarafından yapılan açıklamada, "LGBTİ+ dernekleri olarak açıkça ilan ediyoruz: Utanmayı, unutulmayı, terk etmeyi, kaybetmeyi, geri adım atmayı reddediyoruz." denildi.

Açıklamada imzası olan yurt dışı fonlu dernekler şöyle:

17 Mayıs Derneği

18 Haziran LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)

Genç LGBTİ+ Derneği

HEVİ LGBTİ+ Derneği

Kaos GL Derneği

Kırmızı Şemsiye Derneği

Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)

Muamma LGBTİ+ Derneği

Özgür Renkler Derneği

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)

ÜniKuir Derneği