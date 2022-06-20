15 LGBT derneği böyle meydan okudu! 'Geri adım atmıyoruz'
İstanbul'da Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıklarının LGBT yürüyüş ve etkinliklerini 27 Haziran'a kadar yasakladıklarını duyurmasından sonra, sapkınların temsilcisi 15 dernek bir araya gelerek, "Geri adım atmıyoruz." diye meydan okudu.
Yeniakit.com.tr
Çanakkale Valiliği'nin şehitler diyarında yürüyüş yapmak isteyen eşcinsel sapkınlara geçit vermemesinden sonra, bir yasak açıklaması da Beyoğlu ve Kadıköy kaymakamlıklarından geldi.
İstanbul'da da LGBT'li sapkınların sözde onur haftası kapsamındaki yürüyüşlerine izin verilmedi.
Bir araya gelen sapkınların temsilcisi 15 dernek, ortak bir açıklama ile haklarındaki karara meydan okudu.
'Geri adım atmayı reddediyoruz'
LGBT dernekleri tarafından yapılan açıklamada, "LGBTİ+ dernekleri olarak açıkça ilan ediyoruz: Utanmayı, unutulmayı, terk etmeyi, kaybetmeyi, geri adım atmayı reddediyoruz." denildi.
Açıklamada imzası olan yurt dışı fonlu dernekler şöyle:
17 Mayıs Derneği
18 Haziran LGBTİ+ Dayanışma Derneği
Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER)
Genç LGBTİ+ Derneği
HEVİ LGBTİ+ Derneği
Kaos GL Derneği
Kırmızı Şemsiye Derneği
Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği
LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG)
Muamma LGBTİ+ Derneği
Özgür Renkler Derneği
Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği
Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)
ÜniKuir Derneği