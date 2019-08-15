15. Kunduz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Tanju Gemici oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında 15. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı.

"Lütfen destek olalım"

Kunduz Yaylası'nda geçekleştirilen yağlı güreşlere 64'ü başpehlivan olmak üzere binin üzerinde güreşçi katıldı. Finalde Nedim Gürel'i yenen Tanju Gemicibaşpehlivan oldu.

Organizasyonda konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu güreşler, bu organizasyonlar bizleri bir arada tutuyor. Güzel kültürümüzü, dinimizin güzelliklerini yaşıyoruz. O yönüyle lütfen destek olalım. Ülkemizin birliği ve dirliği için dua edelim. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

355 bin lira ile güreş ağası oldu

Açık artırma ile yapılan ağalık ihalesinde 2018 yılı güreş ağalığını yapan iş adamı Halil İbrahim Çiçek 355 bin lira teklifle güreş ağası oldu.

Kıran kırana geçen başpehlivanlık güreşlerinde ünlü pehlivanlar birer birer elenirken final güreşi Nedim Gürel ile Tanju Gemici arasında gerçekleşti. Final güreşinde rakibi Nedim Güreli yenen Tanju Gemici, 15. Geleneksel Başpehlivanlık Güreşleri'nde başpehlivan oldu.

Vezirköprülü milli güreşçi hakem oldu

Başpehlivan Tanju Gemici'nin altın kemerini Samsun Valisi Osman Kaymak takarken, Başpehlivanlıkta Nedim Gürel ikinci, Cengizhan Şimşek ve Orhan Okulu üçüncü oldu.

Binlerce vatandaşın izlediği yağlı güreşleri Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, eski bakanlardan Kürşat Tüzmen, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve çok sayıda güreşsever takip etti. Etkinlikte bir de sürpriz yaşandı. Güreşmesi beklenen Vezirköprülü milli güreşçi Erol Fidan hakem olarak görev yaptı.

İlginin her yıl daha da arttığı yağlı güreşlere 66'sı başpehlivan toplam bin pehlivanın katıldığı belirtildi.