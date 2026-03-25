Alper Kaya
15 köy için karantina kararı!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy karantinaya alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kırık köyünde görülen şap hastalığı, ekipleri de harekete geçirdi.

Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan tedbirler kapsamında, bölgede hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici olarak yasaklandı. Konuyla ilgili açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

15 KÖY İÇİN KARAR VERİLDİ

Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz köylerinin şap hastalığı sebebiyle karantinaya alındığı belirtildi.
Müdürlük yetkililer, halkın bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını ve vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladılar.

