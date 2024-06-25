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Yerel 15 kişinin öldüğü anız yangınının görüntüleri yayınlandı! Alevler içerisinde çığlıklar...
Yerel

15 kişinin öldüğü anız yangınının görüntüleri yayınlandı! Alevler içerisinde çığlıklar...

Yeniakit Publisher
2024-06-25 13:41:00 - 2024-06-25 13:44:45

15 kişinin öldüğü yangın gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşların alevler içerisindeki koyunları kurtarmaya çalıştığı an kameraya yansıdı.

Diyarbakır ve Mardin illerinde 15 kişinin ölümüne sebep olan anız ve örtü yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Tüyler ürperten görüntüde vatandaşların alevler arasında kalan koyunları çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. Bölgede şiddetli rüzgarın olması hasebiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine sıçradı.
Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti. Yanı sıra Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın anı ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları telefon kamerasıyla kaydedildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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