15 kaçak göçmen ülkesine gönderildi
Kocaeli'de yakalanan 15 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 15 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Bölge illeri ve Kocaeli'de güvenlik güçleri tarafından yakalanan 15 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.