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15 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 41 kişiyi yakalamak için Kayseri merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:33
15 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Kayseri merkezli 15 ilde başlatılan FETÖ operasyonunda 41 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturmalarında firar durumda olup haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan Toplam 41 şahsın Kayseri 'de ikamet ettikleri, aranan bu şahısların 6'sının karı koca oldukları, şahısların KHK kapsamında ihraç olmuş, asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları tespit edildi.

Evleri kendi adlarına kiralamamışlar

Ayrıca, şahısların ikamet ettikleri evlerin örgüt evi oldukları çünkü, örgütten gelen talimat doğrultusunda, deşifre olmamak ve yerlerini belli etmemek adına evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi adlarına yapmadıkları, binada mümkün olduğu kadar isimlerini gizledikleri, ikametlerinden çıkışlarında ve girişlerinde tedbirli davrandıkları belirlendi.

Gözaltılar var

Aranan toplam 41 şahsın yakalamalarına yönelik sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 08:33
  1. Batman
  2. Karaman
  3. Aksaray
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Niğde
  7. Nevşehir
  8. Kahramanmaraş
  9. Konya
  10. Kocaeli
  11. İstanbul
  12. Mersin
  13. Hakkari
  14. Ankara
  15. FETÖ operasyonu
  16. FETÖ
  17. KHK
  18. asker
  19. polis
  20. öğretmen
  21. sağlıkçı
  22. gelir uzmanı
  23. mühendis
  24. TEM Şube Müdürlüğü
  25. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat

YORUM YAZ

  • ters kelepçe ters kelepçe 33 dk önce
    Ne ettik biz diyenler hala para toplayıp ülkemizin arkasından iş çeviriyorlar...Beter olsunlar...
  • dürüstdürüst23 sa önce
    Vallahi ve de Billahi sivil kanatta özellikle de;Üniversiteler,YÖK veKuruları,TÜBİTAK ve özelikle sağlık grubu,ÖYP nin tamamına yakını,Dışardan Y:Lisans ve Doktora(SAğlık Bil.) yapanlar FETÖCÜ:Kör ve sağır değil bir çoğuna şahidiz.Allahtan korkun hak edenlere cezasını verin.

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