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Ekonomi 15 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!
Ekonomi

15 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!

Haklarında tedbir kararı olan 15 hisse üzerindeki kısıtlamalar pazartesi kalkıyor. Hisseler, 16 Aralık 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 10:27:00 -
15 hisse üzerindeki tedbir kalkacak!

Haklarında tedbir kararı olan 15 hisse üzerindeki kısıtlamalar pazartesi kalkıyor. Hisseler, 16 Aralık 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

1- #KRONT- KRON TEKNOLOJI

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

2- #DOKTA- DOKTAS DOKUMCULUK

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

3- #IHGZT- IHLAS GAZETECILIK

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

4- #DGNMO- DOGANLAR MOBILYA

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

5- #POLTK- POLITEKNIK METAL

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

6- #DAGI- DAGI GIYIM

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

7- #FRIGO- FRIGO PAK GIDA

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

8- #GENIL- GEN ILAC

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

9- #METRO- METRO HOLDING

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

10- #MZHLD- MAZHAR ZORLU HOLDING

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

11- #BRYAT- BORUSAN YAT. PAZ.

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

12- #IZMDC- IZMIR DEMIR CELIK

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

13- #KOZAA- KOZA MADENCILIK

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

14- #KUYAS- KUYAS YATIRIM

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

15- #NTGAZ- NATURELGAZ

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

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