THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

15 günlük evli çift patates soğan kavgası yüzünden boşandı

İstanbul'da yaşanan olayda 2014 tarihinde evlenen çift, gelinin babasının damadın ailesinin evine hediye olarak patates ve soğan götürmesiyle soluğu mahkemede aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:10
15 günlük evli çift patates soğan kavgası yüzünden boşandı

İstanbul’da yaşayan İ.K. ve E.K. çifti 31 Ekim 2014 tarihinde evlendi. Ancak yeni evli çiftin mutluluğu 15 gün sürdü. İddiaya göre, örf ve adet gereği gelinin ailesi damadın ailesinin evine yemeğe gitti. Patates, soğan toptancılığı yapan gelinin babası, damadın ailesinin evine giderken yanında pirinç, patates ve soğan götürdü. Bu durumu sorun haline getiren damadın ailesi, geline ve ailesine, ‘Bize bu güne kadar siz mi baktınız, kaç yıldır siz mi bize bakıyorsunuz?’ şeklinde sözler söyledi. Yetmedi, patates ve soğanları kapının önüne fırlattı.

"BU İŞ BİTTİ, EVİNE GİT"

Ortamın yatışması için birkaç günlüğüne babasının evine giden gelin İ.K., eşinin yanına döndüğünde kapının kilidinin değiştirilmiş olduğunu gördü. Görümceleri ise şanssız geline, "Bu iş bitti, evine git" dedi.

"PATATES TORBASINI DIŞARI FIRLATTI"

Yaşananların ardından taraflar Anadolu Aile Mahkemesi’ne şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açarak, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etti. İ.K., mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde kocasının sudan sebeplerle huzursuzluk çıkardığını, öfke kontrolü probleminin olduğunu, kendisine ekonomik şiddet uyguladığını söyledi. Eşinin kız kardeşlerinin baskısı altında kaldığını belirten kadın, babasının adet gereği evlerine götürdüğü pirinç, patates ve soğan torbasını dışarı fırlattığını anlattı.

15 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yaklaşık 4 yıl süren çekişmeli dava sonucunda mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, erkek tarafının kadına 5 bin lira maddi, 10 bin lira manevi olmak üzere toplamda 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 11:10
  1. İstanbul
  2. Patates
  3. soğan
  4. Anadolu Aile Mahkemesi
  5. patates soğan kavgası
  6. Boşanma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Soylu'dan uyarı: Bunu diyenlerle konuşmayın, hayatınızı karartır
    1. Süleyman Soylu'dan uyarı: Bunu..
    2. Amerika'da kasırga nedeniyle uzun..
    3. Türkiye İngiltere ile ticarette yeni..
    4. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?..
    5. Ege'de sardalya bolluğu
    6. Akü hırsızları, bir ilçeyi canından..
    7. Ordu’da kahreden kaza! Bugün okula..
    8. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    9. Nişan eğlencesi bıçaklı kavgaya..
    10. İdlib bugün belli olacak!
    11. Tacizade: İran'daki derin devletin..
    12. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon..
    13. İp parası bile istediler
    14. İlk ders zili bugün çaldı! 18 milyon..
    15. Okulların açıldığı gün son yolculuğuna..
    16. Manisa'da trafik kazası! Uzman çavuş..
    17. Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a..
    18. Erdoğan Bakü dönüşü açıkladı:..
    19. Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası açıklaması
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    Merkez Bankasından faiz açıklaması!2018'in dördüncü çeyreğinde uygulanacak
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyada 3 ülkeden biriyiz
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi