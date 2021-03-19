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Spor 15 gol 5 asist! Süper Lig'in 3 büyük kulübü peşine düştü
Spor

15 gol 5 asist! Süper Lig'in 3 büyük kulübü peşine düştü

Trabzonspor, Gorica forması giyen Kristijan Lovric'in peşine düştü. 22 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans yakalayan Lovric'i Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:09:00 -
15 gol 5 asist! Süper Lig'in 3 büyük kulübü peşine düştü

Yeni sezonun kadro çalışmalarına şimdiden start veren Trabzonspor, Hırvatistan’dan bomba bir oyuncuya kancayı taktı: Kristijan Lovric... Gorica formasıyla bu sezon harikalar yaratan 25 yaşındaki hücumcu konusunda teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarcı olduğu öğrenilirken, Bordo-Mavililer hemen nabız yoklamaya başladı. Gorica kulübünün Türkiye’de tek bir menajere yetki verdiği ve bu menajerin de Trabzonspor’la temasa geçtiği öğrenilirken, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin de oyuncuyu radarına aldığı belirtildi.

Esas mevkisi sol kanat olan 1.86 boyundaki Lovric, sağ kanat ve forvette de görev yapabiliyor. Bu sezon Hırvatistan Ligi’nde çıktığı 22 maçta 15 gol, 5 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan Lovric için Hırvatistan ve Bosna Hersek Milli Takımları ciddi bir yarış içinde.

Her iki ülkenin yetkilileri, Lovric’i ikna edip milli formayı giydirmeye çalışıyor. Kulübüyle 2023’e kadar mukavelesi bulunan Lovric, sadece bu sezon değil; önceki iki yılda da ligde önemli istatistiklere imza attı. Geçtiğimiz sezon 31 maçta 14 gol, 7 asistle oynayan Lovric, bir önceki yıl ise 30 maçta 10 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

Kaynak: Fanatik

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