15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu ne zaman sona erecek?
Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları! Sözleşmeli öğretmen atama sürecine ilişkin takvim aralık ayında başladı. Tercih işlemi yapan öğretmenler ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, öğretmen atama sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılının son günleri yaklaşırken 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreci başlattı. Sözlü sınavı geçen ve atama tercih başvurusunda bulunanlar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı.
15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvurusu ne zaman sona erecek?
15 bin sözleşmeli öğretmenlik adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta yapıldı. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklandı.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.
Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.