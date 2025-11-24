15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları öğren

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzun süredir sürdürdüğü planlı atama sürecinde son viraja girildi. Türkiye’nin dört bir yanından tercih yapan 15 bin öğretmen adayı, meslek hayatlarına yön verecek sonuçları öğrenmek için nefesini tuttu. Yıllardır sürdürülen istihdam planlamaları ve alan bazlı kadro analizleri, bu yıl Öğretmenler Günü ile birleşerek adaylara çifte heyecan yaşatıyor. Halihazırda 1 milyon 34 bin 564 öğretmenin görev yaptığı eğitim teşkilatına, bugün eklenecek yeni 15 bin sözleşmeli öğretmenle birlikte kadro sayısının 1 milyon 49 bin 564’e yükselecek olması, sürecin önemini daha da artırıyor. Peki atama sonuçları ne zaman ilan edilecek, öğretmen adayları yerleştirme bilgilerine nereden ulaşacak?

24 Kasım’da süreç tamamlanıyor

MEB’in yürüttüğü planlama doğrultusunda 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması, 24 Kasım Pazartesi Öğretmenler Günü’nde gerçekleştirilecek. Törenin saat 14.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar

Bakanlık verilerine göre bu yıl en yüksek kontenjan sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Onu özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce öğretmenliği takip ediyor. Kadroların belirlenmesinde öğretmen arz-talep dengesi, norm kadro ihtiyaçları ve istihdamda güçlük yaşanan bölgeler dikkate alınıyor.

Son 22 yılda kamuya atanan öğretmen sayısı 821 bini geçti

2003–2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmen resmi eğitim kurumlarına yerleştirildi. Bugün yapılacak 15 bin kişilik atama ile bu sayı 836 bin 351’e ulaşacak. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yaklaşık yüzde 80’ine denk geliyor. FETÖ soruşturmaları sonrasında yaşanan ihraçların istihdam planlamalarını etkilediği belirtilirken, Bakanlık hem kadro ihtiyacını hem de güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurarak planlamalarını sürdürüyor.

Atama sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilecek?

Törende kura sürecinin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin yerleştirme sonuçları akşam saatlerinde erişime açılacak. Adaylar, sonuç sorgulama işlemlerini yalnızca resmi kanallar üzerinden gerçekleştirecek. Yerleştirme bilgileri T.C. kimlik numarası ve şifre ile MEB sistemleri veya e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.