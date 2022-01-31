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Aktüel 15 bin öğretmen ataması kura sonuçları görev yeri sorgulama!
Aktüel

15 bin öğretmen ataması kura sonuçları görev yeri sorgulama!

MEB atama sonuçları sorgulama ekranı: 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile adaylardan kazananlar atama mutluluğu yaşadı. 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi 27 Eylül-8 Ekim'de yapıldı. Sözlü sınavlar 12-27 Kasım tarihleri arasında, atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Öğretmen atama tercihinde bulunan adaylar MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kura sonucu ile netleşti. 15 bin öğretmen ataması kura sonuçları görev yeri sorgulama!

Yeniakit Publisher
2022-01-31 13:22:00 - 2022-01-31 13:26:46
15 bin öğretmen ataması kura sonuçları görev yeri sorgulama!

MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları e devlet sorgulama ekranı... 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında ön başvuru süreci 27 Eylül itibariyle başlamıştı. Sözleşmeli öğretmen atama başvuru süreci 8 Ekim'de sona ermişi. Sözlü sınavlar 12-27 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında tamamlandı.

Geçen hafta tercihlerin yapıldığı 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları bugün e-Devlet üzerinden açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Erdoğan'ın butona basmasıyla kura çekimi gerçekleşirken, ekranda görev yerini gören genç öğretmenler, büyük bir mutluluk yaşadı.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları görev yeri sorgulama!

Adaylar sonuçları e-Devlet'te yer alan 'Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama' adresinden öğrenebilecek. Öğretmen atamaları nasıl sorgulanır? Öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 

2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları

İşte 15 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı;

Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi

Matematik öğretmenliği 733 kişi

Almanca öğretmenliği 171 kişi

Coğrafya öğretmenliği 185 kişi

Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi

Fizik öğretmenliği 253 kişi

İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi

Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi

Rehberlik öğretmenliği 804 kişi

Sınıf öğretmenliği 2175 kişi

Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi

Tarih öğretmenliği 262 kişi

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi

Türkçe Öğretmenliği 698 kişi

Müzik öğretmenliği 350 kişi

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi

İngilizce öğretmenliği 857 kişi

Kimya öğretmenliği 261 kişi

Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi

Felsefe öğretmenliği 149 kişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi

Biyoloji öğretmenliği 105 kişi

Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi

Arapça öğretmenliği 314 kişi

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