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15 bin kişilik Karakeçi Aşireti AK Parti’ye desteğini açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, AK Parti Siverek’te büyük oy potansiyeli bulunan Karakeçi Aşireti’nin desteğini alarak büyük bir avantaj elde etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:54
15 bin kişilik Karakeçi Aşireti AK Parti’ye desteğini açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala, AK Parti Siverek’te büyük oy potansiyeli bulunan Karakeçi Aşireti’nin desteğini alarak büyük bir avantaj elde etti.


İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Karakeçi köyünde, Karakeçi Aşireti’nin önde gelenleri ve AK Parti İlçe Belediye Meclis Üye Adayı Celal Akıl tarafından düzenlenen yemekli toplantıya, AB Uyum Komisyonu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Belediye Başkan Adayı Şeyhmus Aydın, aşiretin önde gelenleri ile aşirete mensup 22 muhtar ve bu muhtarlıklara bağlı mahallelerde yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.


Yemeğin ardından desteklerini belirtmek için toplanan Karakeçili vatandaşlara hitap eden Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, kendilerini misafir eden ve destekte bulunan Karakeçi Aşireti’ne teşekkür ederek şöyle konuştu:


”2011 yılında milletvekili olduğumda, köyleri gezdiğimde, o zaman köylerde ne yol vardı, ne okul vardı. En temel sorunlardan biri köylerde buydu. Her gittiğim köyde, köylüler okul ve yol talep ederlerdi. Şimdi bugün Allah’ın izniyle kaç gündür Siverek’te seçim çalışması yapıyoruz, artık beton asfaltın girmediği köyler neredeyse kalmamış. Karakeçiden tutun, Karacadağ’a, Fırat tarafına her tarafa kuzeyden Güneye, batıdan doğuya beton asfaltın girmediği köy yolu kalmamıştır. Tabii ki kılçık yollar, mezralar onları kast etmiyorum, inşallah Allah imkân verse onları da bu dönemde tamamlayacağız."


Tüm yolların yapıldığını ama kendi köyünün yolunun yapılmadığını belirten Gülpınar, "Halen buna rağmen hala bizim adaletimizden şüphe eden insanlar var. Çünkü onlar meseleye ideolojik yaklaşıyorlar, bizim ideolojimiz bir tek ideoloji var Allah rızası ve tabii ki hizmet ideolojisi. Eğer bir siyasetçinin ideolojisi olacaksa, hizmet ideolojisi olmalı” dedi


Karakeçi Aşireti önde gelenlerinden ve AK Parti Belediye Meclis Üye Adayı Celal Akıl, Karakeçi aşireti olarak AK Parti’nin yanında olduğunu söyleyerek, "Bugün buraya AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Belediye Başkan Adayımız Şeyhmus Aydın, AK Parti İlçe Başkanımız Nedim Lale davetlerimize icabet ederek geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün burada aşiretimizin kanat önderleri ile Karakeçi bölgemizin 22 tane muhtarıyla beraber toplanmış bulunmaktayız. Programımıza katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu


Karakeçi aşireti Siverek-Viranşehir arasında 30 köyde yaklaşık 15 bin oyu bulunan, ilçenin en büyük aşiretlerinden biri. AK Parti, Karakeçi Aşireti’nin desteğiyle seçimlerde büyük avantaj elde etmiş oldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:54
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