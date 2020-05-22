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15-20 yaş arası gençler için sokağa çıkma izni başladı

Normalleşme planı çerçevesinde bugün 15-20 yaş arasındaki kişilere verilen 4 saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:14:01 -
15-20 yaş arası gençler için sokağa çıkma izni başladı

Normalleşme planı çerçevesinde bugün 15-20 yaş arasındaki kişilere verilen 4 saat süreli sokağa çıkma izni, saat 11.00 itibarıyla başladı.


Korona virüs salgınında normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki vatandaşlar için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu kapsamda bugün de 15-20 yaş arasındaki kişilere izin verildi. 15-20 yaş arasındaki gençlere sokağa çıkma izni saat 11.00 itibarıyla başladı. 15-20 yaş arasındaki gençler, saat 11.00 ila 15.00 arasında sokağa çıkabilecek.

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