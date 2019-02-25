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"147 ülkede insani yardım faaliyeti gösterdik"

Türk Kızılayı Başkanı Kınık, "Kurulduğumuz günden bu yana 147 ülkede insani yardım faaliyeti gösterdik" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:05
"147 ülkede insani yardım faaliyeti gösterdik"

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, "Kurulduğumuz günden bu yana 147 ülkede insani yardım faaliyeti gösterdik. Geçen yıl 40'ı aşkın ülkede öncelikle kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri olmak üzere, 23 milyon insanın ihtiyacını giderdik yarasını sardık. Sırtına bir hırkan kursağına sıcak bir çorba olduk." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen Türk Kızılay Tekirdağ Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kınık, Türk Kızalay'ının kurulduğu günden bu yana mazlumların sesi olduğunu ve yaralara merhem olmak için faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Türk Kızılay'ın geçen yıl 23 milyon insana yardım ettiğini aktaran Kınık,"Karışılık beklemeksizin, sadece başka insanların derdini acısı dindirmek için kuruldu. Kurulduğumuz günden bu yana 147 ülkede insani yardım faaliyeti gösterdik. Geçen yıl 40'ı aşkın ülkede öncelikle kendi ülkemizin ihtiyaç sahipleri olmak üzere, 23 milyon insanın ihtiyacını giderdik yarasını sardık. Sırtına bir hırka kursağına sıcak bir çorba olduk." diye konuştu.

"Türk Kızılay'ı dünyanın en insani yardım küresel aktörlerinden birisidir"

Türkiye'nin, dünyanın en cömert ülkesi olduğunu ifade eden Kınık, dünyada en fazla insani yardım yapan ülke konuma geldiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu dile getiren Kınık, şöyle devam etti:

"Türk Kızılay'ı milletinden, devletinden aldığı güçle dünyanın en önemli insani yardım küresel aktörlerinden birisidir. Gayrisafi milli hasılasından ayırdığı 0,75'lik parayla dünyanın en cömert ülkesidir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan, dünyada en fazla sayıda ölüm korkusu ile ülkesini terk etmiş insana koruma sağlayan, dünyanın en merhametli, en güzel yürekli ülkesidir, milletidir."

Dünyada her yıl binlerce bebeğin açlıktan hayatını kaybettiğini ifade eden Kınık, bunun önüne geçilebileceğini vurguladı.

"Her yıl 2 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz"

Türkiye'de ekmek israfının çok fazla olduğunu aktaran Kınık, "Her yıl 5 yaşına varmadan 6,5 milyon bebeği önlenebilir hastalıktan dolayı kaybediyoruz. Bu bebeklerin yarısı açlıktan ölüyor. Ülkemizde her yıl 2 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz. Beş yüz bin ton ekmeği çöpe atıyoruz. Ülkemizde çöpe attığımız ekmeklerle 12 milyon insan bir yıl boyunca beslenebilir. Ülkemizde çöpe attığımız ekmekle her yıl 80 devlet hastanesi, her yıl 500 okul, her yıl 500 kilometre yol yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin insani yardım açısından dünyada birinci olduğunu hatırlatan Kınık, bu durumun Türk milletinin cömertliğinden kaynakladığını sözlerine ekledi.

Seçimli Olağan Genel Kurul'da, Türk Kızılay'ı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen, güven tazeledi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 07:54
  1. Tekirdağ
  2. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık

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