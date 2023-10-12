146’da yok,46’da yok 6’da hiç yok! Trollerin temsilcisi Altaylı’ya laiklik dersi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazetecilik kisvesi altında trollük yapmayı adet edinen ve aciz kaldığı an hakaret etmeyi marifet sayan ahlaksız Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap verdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Pazar günkü “Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz” başlıklı yazım, trollerin hedef tahtasına konuldu.

Yazımı okumadan, saldırıya başladılar..

Yazımı okumadan saldıran trolleri temsilen, ben Fatih Altaylı’ya laiklik dersi vereyim, siz diğerleri için de verilmiş sayın..

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Trolleri temsil ettiğini belirttiğim Altaylı’nın yazıyı okumadığından eminim de..

Hakkını yemeyelim, soruyu soran için aynı şeyi söylemem haksızlık olur..

Altaylı’ya soruluyor: “Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ‘Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?’ demiş ve ‘laiklik dediğiniz özgürlük değil midir’ gibi bir devamı var cümlenin?”

Soruyu yöneltenin yazıyı okuduğunu nasıl tahmin ettim?

Başlık dışından, yazıdaki “Laiklik dediğiniz özgürlük değil midir” cümlemi tekrarlamış olmasından..

Soruyu yönelten bile, yazı içinde bir cümleyi aktarabiliyor da..

Soruyu cevapladığını sanan Altaylı’nın sözlerinde, yazı içinden tek kelime aktarım, tek cümleye verilen bir cevap yok..

Hatta yöneltilen sorudaki “laiklik dediğiniz özgürlük değil midir” tespitime de bir itiraz yok..

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