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Dünya

1453'te de yapmışlardı! Yunanistan'dan 'Ayasofya' kararı

Ayasofya’nın 86 yıl sonra bugün yeniden cami olarak ibadete açılması üzerine Yunanistan’daki tüm kiliselerde gün boyunca yas tutulacak. Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, bu gece özel bir ayin gerçekleştireceklerini ve Meryam Ana’yı onurlandırmak adına Akathist ilahisini söyleyeceklerini belirtti. Aynı ayin, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı tarafından fethi sırasında da yapılmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:29:00 -
1453'te de yapmışlardı! Yunanistan'dan 'Ayasofya' kararı

Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan’da bugün tüm kiliselerde ‘yas günü’ ilan edildi. Kararı protesto amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi ve tüm kilise çanlarının öğle vaktinde çalması planlanıyor.

Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, “Bugün tüm Hıristiyanlık için yas günü. Ayasofya inancımızın bir sembolü ve evrensel bir kültür anıtıdır” açıklamasında bulundu.

Yeronimos, bu gece özel bir ayin gerçekleştireceklerini ve Meryam Ana’yı 'onurlandırmak adına' Akathist ilahisini söyleyeceklerini belirtti. Aynı ayin, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı tarafından fethi sırasında da yapılmıştı.

Öte yandan gün içinde çeşitli dini ve milliyetçi grupların Atina ve Selanik başta olmak üzere pek çok kentte protesto gösterileri gerçekleştirmesi bekleniyor.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya, bugün kılınacak cuma namazıyla yeniden cami olarak ibadete açılıyor.

Ayasofya, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.

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Yorumlar

ali

bu geri zekali ortacag yobazi fasistler Ayasoa Camii Kebiri muze yapildiginda BAYRAM ETMIS DEMEKKI! karakterleri yok bayrami da yasi da tamamen bizden kaynaklaniyor bunlarin:)) bu arada Fatih Sultan Mehmete minnet sukran borclu ortadoks ahmakligina umarim ulkemizden istirak eden olmaz!
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