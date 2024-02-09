1433 sürücüye para cezası uygulandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince Ocak ayı içerisinde yapılan denetimler açıklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayı içerisinde 81 ilde söz konusu araçları kullananlara yönelik denetimler yapıldığını belirtti.

Yapılan paylaşımda " Ocak ayı içerisinde “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde;

1433 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü.

9 Milyon 227 Bin TL para cezası uygulandı.

“Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak Kullanan (Çakar Lamba) Sürücülere Karşı Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek

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Her zaman ifade ettiğimiz gibi,

TRAFİKTE ÖNCELİĞİMİZ:

“ÖNCE İNSAN”

Görevi sırasında Işıklı ya da Sesli Uyarı İşareti Bulunan Cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.