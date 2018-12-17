1432 yıl geç yazılan bir haber



“Suyu oturarak içmek daha doğru olur.”

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, birçok meslektaşı gibi artık modern tıp tarafından da bilinen doğruyu yazınca gazetesinin bunu böylesine “ben yeni duydum” acarlığıyla haber yapmasını herhalde tebüssümle karşılamıştır.



Oturarak su içmek hastalıklardan koruyor.

Modern tıp ve Hürriyet gibi gazeteler her ne kadar 1400 şu kadar yıl sonra keşfediyorlarsa da ayakta su içmenin yanlışlığı birçok hadiste karşımıza çıkar ve oturarak içilmesi tavsiye edilir.

Bunun sağlık açısından önemi ise şöyle:

Herhangi bir sıvıyı ayakta içtiğimizde doğrudan onikiparmak bağırsağına, oturarak içtiğimizde ise önce mideye daha sonra onikiparmak bağırsağına gider.

Sıvıların önce mideye gitmesi daha sağlıklı; çünkü mide asidi sayesinde sıvının içinde bulunan mikroplar ölüyor. Böylelikle birçok hastalıktan korunmuş oluyoruz.

Efendimiz’in tavsiyesi oturarak içmekle bitmiyor. Suyun üç yudumda içilmesini öğütlüyor ayrıca. Bunun hikmeti de; suyun yavaş içildiğinde vücudun ihtiyaç duyduğu yer tarafından emilmesinden kaynaklanıyor. Hızlı içildiğinde ise vücutta gereken vazifesini yapamıyor.