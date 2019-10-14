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14.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:35
14.10.2019 Günün âyet ve hadisi

 

لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır ama insanların çoğu bunu bilmez."

(Mü'min Suresi, âyet: 57)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Dünyada yaşanan dert ve sıkıntılar (musibetler) yüzlerin karardığı kıyamet gününde sahibinin yüzünü ak eder.”

(Feyzu’l-Kadir, VI/273, Hadis No: 9218)

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 07:35
  1. 14.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Mü'min Suresi 57
  3. dertler
  4. sıkıntılar
  5. yerlerin yaratılması
  6. göklerin yaratılışı

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