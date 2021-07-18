141 kişi ölmüştü... Almanları çıldırtan görüntü!

Almanya'yı vuran sel felaketinde 141 kişi yaşamını yitirdi. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile 26 Eylül'de Merkel'in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in selin neden olduğu afet bölgesine gitti. Burada Cumhurbaşkanı'nın konuşma yaptığı sırada Armin'in arkada bir heyetle birlikte gülüşmesi tepkilere yol açtı. Eleştiriler sonrası Merkel'in veliahtı özür diledi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt'ı ziyaret etti. Steinmeier, kendisine eşlik edenKuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı ve Merkel'in veliahtı olarak tanınan Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı. Daha sonra Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdi.

Bu sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı. Bazı sosyal medya hesaplarından ise bu eleştirilere, Laschet'in basına mülakat verdiği sırada Cumhurbaşkanı olmadan önce Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan Steinmeier'in de arka tarafta bir heyet üyesi ile gülmesine dikkati çekilerek karşılık verildi.

Özür dilemek zorunda kaldı

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet eleştiriler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Laschet ayrıca, bir sohbet durumu sırasında ortaya çıkan izlenimden pişman olduğunu belirterek, "Uygunsuzdu ve üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Başbakan adayı Laschet genel seçimlere 10 hafta kala anketlerde rakiplerinin önünde yer alıyor ve Başbakan Angela Merkel'in koltuğu için en şanslı aday olarak gösteriliyor. Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 141 kişinin öldüğü açıklanmıştı.