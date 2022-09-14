14.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَمْ نَجْعَلُ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدٖينَ فِي الْاَرْضِؗ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقٖينَ كَالْفُجَّارِ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Yoksa iman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanları yeryüzünde fesat çıkaranlarla bir mi tutacaktık?

Yahut günah işlemekten sakınanları günaha batanlar gibi mi sayacaktık?"

(Namuslu) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Şu halde, inkârcıların zannettiklerinin aksine, bu dünyanın ötesinde yeni bir âlem ve yeni bir hayat olacak; bu dünyadaki inkâr ve kötülükleriyle cezayı hak edenler öteki dünyada “ateş” kavramıyla dile getirilen azapla cezalandırılacaktır.

Bu dünyada inanıp erdemli ve yararlı işler yapanlarla yer yüzünde fesat çıkaranlar, günah işlemekten sakınanlarla günaha boğulanlar o dünyada asla bir tutulmayacak, herkes ilâhî adalete göre hak ettiği karşılığı bulacaktır.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 578







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Siz, iffetli ve namuslu olunuz ki, kadınlarınız da iffetli ve namuslu olsun.”



(Feyzu'l-Kadir, IV/318; Münziri, et-Terğib ve't-Terhib, III/493)







GÜNÜN SÖZÜ:





