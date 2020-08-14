14.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰىۜ بَلٰٓى اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Onlar düşünmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

Şüphe yok ki O her şeye kādirdir."

(Ahkâf Suresi - 33) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Sûre Allah ve âhiret inancına davet, insanları bu inanca götüren delilleri açıklama konularını baştan itibaren işlemişti. Sonunda yine âhirete iman konusuna geçilmekte, kıyas yoluyla bunun mümkün, hatta ilk yaratmadan daha kolay olduğu ispat edilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 41

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum.”

(Buhârî, Zekât 47, Cihâd 37; Müslim, Zekât 121)