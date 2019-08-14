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14.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 06:13
14.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌۚ فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّۜ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُۜ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰىۘ وَاتَّقُونِ يَٓا اُو۬لِي الْاَلْبَابِ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Hac bilinen aylardadır.

 Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve       tartışıp çekişmek yoktur.

 Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin; kuşkusuz azığın en hayırlısı takvâdır.

 Öyleyse bana saygı duyun, ey akıl sahipleri!"

 Bakara Suresi, âyet:197)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)    

“Allah'ım!

 Huşû duymayan kalpten,

 kabul edilmeyen duadan,

 doymayan nefisten

 ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.

 Bu dört şeyden sana sığınırım.”

(Tirmizî, Deavât, 68)

 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 06:13
  1. 14.08.2019 Günün âyet ve hadisi

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