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Ekonomi 140 milyon liralık destek ödemeleri başladı
Ekonomi

140 milyon liralık destek ödemeleri başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ve balon balığı avcılığı yapanlara yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesinin başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 12:09:00 -
140 milyon liralık destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ile balon balığı avcılığı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgi veren Pakdemirli, bu kapsamdaki yaklaşık 140 milyon liralık desteği, dün itibarıyla üreticileri ve balıkçıların hesaplarına aktarılmaya başlandığını belirtti. Pakdemirli, hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 9 bin 824 üreticiye 60 milyon 719 bin 827 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında ise 66 bin 128 üreticiye 78 milyon 606 bin 301 lira ödeme yapılacağını ifade etti. Pakdemirli, şunları kaydetti: “Yabancı istilacı türlerin başında yer alan, sucul biyolojik çeşitliliği ve balıkçıların av araçlarını tehdit eder hale gelen balon balığı avcılığını destekleme kapsamına almıştık. Bu kapsamda 8-31 Aralık 2020 tarihleri arasında balıkçılarımızın avladığı 46 bin 192 adet balon balığı için 2020 yılı desteklemeleri kapsamında 230 bin 960 lira ödeyeceğiz. Ayrıca bu alandaki desteklemenin 2021 yılında da tüm balon balığı türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalara başladık. Bu üç başlık altında üretici ve balıkçılarımıza toplamda yaklaşık 140 milyon lira destek ödemesini bugün (dün) yapacağız. Tüm çiftçilerimize ve balıkçılarımıza hayırlı olsun.”

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