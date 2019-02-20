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14 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz Clif, Müslüman olup 'Cemil' ismini aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 yıldır yalnız yaşayan İngiliz Clif Barber, kendi isteğiyle müftülüğe gidip Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Cemil adını aldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 19:48
14 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz Clif, Müslüman olup 'Cemil' ismini aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz Clif Peter Barber, düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Clif Peter Barber, 'Cemil' ismini aldı.

Üzümlü Mahallesi'nde 14 yıldır yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı Clif Peter Barber, geçen pazartesi günü tansiyonu yükselince dengesini yitirip evinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Clif Peter Barber, tedavisi sonrası taburcu edildi. Uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını belirten ve Müslüman olarak ölmeye karar verdiğini kaydeden Barber, Fethiye Müftülüğü'ne başvurdu.

 

Müftülükte bugün düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getiren Clif Peter Barber, Müslüman olup, 'Cemil' ismini aldı. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber'e İngilizce Kuran-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti. Cemil Barber, İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkında okuduklarının Müslümanlığa karşı sevgi duymasına yol açtığını söyledi.

Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ise "Bugünden itibaren kendisi Müslüman oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 19:48
  1. Muğla
  2. İngiliz Clif Peter Barber
  3. Fethiye
  4. Fethiye Müftülüğü
  5. İhtida töreni
  6. İngiliz adam Müslüman oldu
  7. Cliff Cemil Adını aldı

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  • abdrhmnabdrhmn31 dk önce
    allah kabul etsin huzur versin

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