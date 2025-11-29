  • İSTANBUL
14 yaşındaki öğrenciye müebbet
Dünya

14 yaşındaki öğrenciye müebbet

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
14 yaşındaki öğrenciye müebbet

Çin’de arkadaşını kıskançlık nedeniyle öldüren 14 yaşındaki öğrenciye ömür boyu hapis ve siyasi haklardan men cezası veridi.

Çin’de bir mahkeme, 14 yaşındaki bir erkek öğrenciye son derece ağır bir ceza verdi. Öğrencinin, bir sınıf arkadaşını kıskançlık nedeniyle öldürdüğü açıklandı.

Güney Çin’in Shenzhen kentinde mahkeme, 14 yaşındaki sanığı kasten adam öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığın ömür boyu siyasi haklarından da mahrum bırakılmasına hükmetti.

CİNAYET PLANLI ŞEKİLDE İŞLENDİ

Mahkeme kayıtlarına göre, fail ve kurban aynı okulda öğrenim görüyordu. Genç, cinayeti işlemeye karar verdikten sonra bir katlanır bıçak satın alarak Nisan ayında sınıf arkadaşına saldırdı. Kız öğrenciye birçok kez bıçakla vurduğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Saldırının, kurbanın oturduğu binanın girişinde meydana geldiği kaydedildi.

“ÖZELLİKLE ACIMASIZ YÖNTEMLERLE” İŞLENDİĞİ BELİRTİLDİ

Mahkeme, olayın önceden tasarlandığını ve olağanüstü vahşi biçimde gerçekleştirildiğini vurguladı. Kararda, “özellikle aşağılık koşulların” söz konusu olduğu ifade edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, soruşturmayı yürüten yetkililer, gencin sınıf arkadaşının iyi notlarını kıskandığını ve kendisine tepeden baktığını düşündüğünü değerlendirdi.

2021 REFORMU SONRASI AĞIR CEZALAR MÜMKÜN HALE GELDİ

Çin’de 2021 yılında yapılan yasal düzenlemenin ardından, 12 yaşından büyük çocuklar “olağanüstü ağır suçlarda” tam ceza sorumluluğu taşıyabiliyor. Bu kapsamda, cinayet gibi suçlar için uzun süreli ya da ömür boyu hapis cezaları verilebiliyor.

