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Yerel 14 yaşındaki çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Yerel

14 yaşındaki çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-09-05 16:18:00 -
14 yaşındaki çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Ulak köyünde dün gece Ercan Y. (14) ve F.C. (14) arasında henüz bilinmeye nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan Ercan Y. ağır yaralandı.

İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheli F.C. gözaltına alındı.

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