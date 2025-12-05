14 yaşındaki çocuk araçla kaza yaptı, arkadaşı can verdi!

Adana’da meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir kamyonete ve ardından bir iş yerinin duvarına çarpan otomobildeki yolculardan biri yaşamını yitirdi. Aracı kullandığı belirlenen 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Çınar K. (14) idaresindeki 33 AJG 585 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Adana-Karataş kara yolunda park halindeki 01 GK 774 plakalı kamyonete ve bir iş yerinin duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, sürücü ile araçtaki Bünyamin Serin'i (15) hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serin'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA