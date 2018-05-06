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14 yaşındaki çocuğu kurtarmak için herkes seferber oldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Hasan Nacar (14), serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdi. Suya atlayan polis memuru tarafından çıkarılan ve kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:47
14 yaşındaki çocuğu kurtarmak için herkes seferber oldu

Olay, öğleden sonra Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Hasan Nacar, mahalledeki gölete girerek serinlemek istedi. Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Nacar, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü ve tedavi için ambulansla GaziantepÜniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:47
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