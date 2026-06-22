14 yaşındaki Ayaz mermilerin hedefi oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle kalabalığa ateş açılması sonucu 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli E.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kına gecesinde yaşanan silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. Bir okul bahçesinde düzenlenen eğlence sırasında kalabalığa pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 14 yaşındaki Ayaz Çimen yaşamını yitirdi.
Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 43 yaşındaki E.D.’nin jandarmadaki ifadesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde, pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açan ve Ayaz Çimen’in (14) hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.D.’nin (43) jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulunduğu ve isteğinin kabul olmaması üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.