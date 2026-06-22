  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonların heyecanla beklediği an geldi! 2026-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları resmen açıklandı! Ankara-Washington hattında gizemli bekleyiş! Bürgenstock zirvesine kritik başkent arası verildi! Siyonistlerin ateşkes oyunu ifşa oldu! İşgalci İsrail’den Lübnan sınırında alçak savaş çığırtkanlığı! Tesettürlü kadınlara yobaz saldırıya Bakan Gürlek’ten açıklama: Bu nefretle mücadelemiz kararlılıkla sürecek! Dünyanın gözü İsviçre'deyken Trump yine tehdit etti: Dönecek ülke bulamazsınız! ‘Somut bir kazanımımız yok’ Eski Mossad’çıdan İran itirafı ABD-İran görüşmelerinden ilk mesaj dünyayı umutlandırdı: Müzakerelerde ilerleme kaydettik! Türkiye dahil 4 ülkeden ortak açıklama: ABD-İran mutabakatına tam destek Avrupalı lider ülkenin en güzel kadınlarından kendine harem kurmuş! Lukaşenko’nun karpuz taburu… Dışişleri Bakanı Mısır’da! Hakan Fidan’dan peş peşe zirveler
Yerel 14 yaşındaki Ayaz mermilerin hedefi oldu
Yerel

14 yaşındaki Ayaz mermilerin hedefi oldu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
14 yaşındaki Ayaz mermilerin hedefi oldu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde pompalı tüfekle kalabalığa ateş açılması sonucu 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Gözaltına alınan şüpheli E.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kına gecesinde yaşanan silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. Bir okul bahçesinde düzenlenen eğlence sırasında kalabalığa pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 14 yaşındaki Ayaz Çimen yaşamını yitirdi.

Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 43 yaşındaki E.D.’nin jandarmadaki ifadesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesinde, pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açan ve Ayaz Çimen’in (14) hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli E.D.’nin (43) jandarmadaki ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulunduğu ve isteğinin kabul olmaması üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23