14 yaşında başladı, şimdi birçok ülkeye ürettiği çikolataları ihraç ediyor

Kısa sürede ürünlerini yurt içi ve yurt dışına gönderen Bilen'in hedefi memleketinde çikolata fabrikası kurarak daha fazla istihdam sağlamak. Küçük yaşlarındayken babasının açtığı pastanede çalışmaya başlayan Bilen, iş yerinin kapatılmasıyla hayalini kurduğu iş için 8. Sınıfı bitirdikten sonra 2007 yılında evden kaçtı.

Bilen, belirli aralıklarla Türkiye'nin farklı illerinde pasta ve çikolata sektöründe çalıştı. Bu süre içerisinde mesleği öğrenen Bilen, 2019 yılında Şırnak’a geri dönüp, çikolata imalathanesi kurdu. Bilen, açtığı üretim tesisiyle 12 kişiyi de istihdam ediyor.

Ceviz ve Üzüm’ü Uludere’den, Fıstığı Kumçatı Beldesi’nden, Yer fsıtığını Silopi’den, nohut ve yabani otunu da Şırnak’tan alıp işleyen Bilen ürünlerini Türkiye’de 81 il ve Suriye, Irak, Lübnan, İran, Azerbaycan, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ülkelerine ihraç ediyor.

Çocukken başladığı mesleğinde hedefinin Şırnak’ta fabrika açarak yüzlerce kişiye istihdam sağlamak olduğunu ifade eden Bilen, “Mesleğe çocukluğumda başladım. Ben 8 yaşındayken babam pastane açtı. Bazı sorunlardan dolayı pastanemiz kapandı. Hayalimde pastane işletmeciliği ve çikolata işi vardı. Bu yüzden 8. Sınıfı bitirdikten sonra 14 yaşına geldiğimde evden kaçarak pastacılığa başladım. Farklı şehirlerde bu sektörde çalışarak mesleği öğrendim. Aslında çalışmakta ziyade kendimi geliştirebilmek için sürekli seminerler, toplantılara katılıyorum, yeni ürün, yenilikleri uyguluyoruz. Hem kendime hem de memleketime değer katmak için sürekli yenilikler peşinden koştum.” dedi.

“Ürettiği çikolatalarda Şırnak’a özgü malzemeler kullanıyoruz”

Ürünleri yüzde yüz kendi imalatı olduğunu aktaran Ata Bilen,” Ürünlerin tamamını biz burada üretiyoruz. Dışardan ekstra aldığımız herhangi bir ürünümüz yok. Şırnak’a özgü, Şırnak’ta bulunan ve insanlarımızın beğendiği nane tadı veren çok güzel bir yabani otumuz var. Biz onu değerlendiriyoruz. Melengicimiz var onu da değerlendiriyoruz. Melengici hem kahvelerimizde hem de çikolatalarımızda kullanmaya çalışıyoruz. Katkı maddeleri ve tatlandırıcılar yerine mümkün olduğunca bu bölgede yetişen bitkileri kullanmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.