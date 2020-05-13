14 yaş ve altı çocuklar uzun bir aradan sonra sokağa çıktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale, Niğde ve Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerden 0-14 yaş grubunda olanlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.

Kırıkkale'de, uzun bir aradan sonra dışarı çıkan çocukların mutlu ve heyecanlı olduğu gözlendi.

Çocukların çoğu evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince oynadı.

Sokaklarda yoğunluk oluşturan bazı çocuklar da bisiklete bindi.

- Niğde

Niğde'de parklara akın eden çocuklar, oyun aletleriyle doyasıya eğlendi. Bazı çocukların, bisiklet sürdüğü, paten kaydığı ve basketbol oynadığı görüldü.

Kızıl Elma Parkı'nda oynayan 8 yaşındaki Esma Söylemez, uzun bir aradan sonra parkta oynayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Torununu parkta oynamaya çıkaran Mustafa Alkan ise uygulamanın isabetli bir karar olduğunu belirtti.

- Nevşehir

Nevşehir'de sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar ise uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıkmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Parklarda oyun aletlerinde doyasıya eğlenen çocuklar, sokak aralarında bisikletle gezdi.

Çocuklardan Fatma Zehra Bilgen, haftalardır evde kaldıktan sonra dışarı çıkabilmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Çocuklar için dışarıda kalma izninin daha uzun olmasını isteyen Bilgen, "Okullar tatil edildiğinden beri evdeydik. Bugün dışarı çıkıp bisiklet sürdük, arkadaşlarımla çok eğlendik. Evde de oyun oynuyoruz ama dışarısı çok daha eğlenceli." dedi.

Parktaki oyunların evdekilerden çok daha keyifli olduğunu dile getiren Ayşenur Bilgen ise virüsle mücadele sürecinin bir an önce sona ermesini dilediğini söyledi.

