14 Ocak altın fiyatları | Bugün altın ne kadar oldu? Altın en son ne kadar düşer?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Altın en son ne kadar düşer? Altın fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Düğün yapacak olan binlerce gencin istekleri arasında, altın fiyatlarının düşmesi yer alıyor. Özellikle gram altının 530 liraya çıktığı dönemlerde altın fiyatları sıklıkla araştırıldı. Peki ama altın fiyatları en son ne kadar oldu? İşte merak edilen altın haberi...