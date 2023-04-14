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İSLAM 14 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-04-14 08:36:00 -
14 Nisan 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

GÜNÜN AYETİ: اِنَّ الَّذٖينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَۙ

"Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar, asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler."
(Fâtır Suresi - 29) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: Önceki âyette kalple ilgili bir durum olan Allah korkusu yani Allah’a saygı duygusundan söz edilmiş; burada da dil ve beden ile ortaya konan ve bu duyguyu pekiştiren davranışların önemine değinilmiştir

(Râzî, XXVI, 22; bu bağlamda “başkaları için harcama” anlamını verdiğimiz infak hakkında bilgi için bk. Bakara 2/245, 254, 261).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Yolu Cilt: 4 Sayfa: 467
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GÜNÜN HADİSİ: "... Kim Allah katındaki değerini ve konumunu bilmek istiyorsa, Allah'ın onun katındaki değer ve konumuna baksın. Çünkü Allah Teala şöyle diyor:

'Kulumun benim yanımdaki konumu, benim kulumun yanındaki konumum gibidir.'"

(İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları: III/161)

GÜNÜN SÖZÜ

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