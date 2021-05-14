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Sağlık 14 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı
Sağlık

14 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı 14 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 19:33:00 - 2021-05-14 19:41:38
14 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 242 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, yeni vaka sayısının 11 bin 394 olduğunu açıkladı.

14 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 242 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 301’a yükseldi. Toplamda 50 milyon 463 bin 16 test yapıldı.

Bugün yapılan 203 bin 73 testten, 11 bin 394 yeni vaka sayısı, 1 bin 102 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 95 bin 390 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 894 bin 24’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 670 olduğu açıklandı.

 

13 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, 13 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 201 bin 295 olarak açıklarken, 11 bin 534 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 238 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 55 bin 472 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 856 bin 763 olarak açıklamıştı.

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