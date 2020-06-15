14 kural çabuk unutuldu, ikinci dalga gelmesin diye kullanımı zorunlu olacak! Maske kıymete binecek

Pandemi ile mücadele kısıtlamalarının 1 Haziran’dan itibaren gevşetilmesiyle kamuoyunun tedbirleri ihmal etmeye başlaması vaka sayısına yansırken, bu haftadan itibaren vakaların arttığı illerde maske kullanma zorunluluğunun gündeme gelmesi bekleniyor. Virüsle etkin mücadele seferberliğinin yaz ve sonbahar döneminde devam etmesi sürecinde üretici firmalar ve kurumlar da, fırsatçılara meydan vermemek için maske talebini karşılama planlarını hazırladı.

Yatırım teşvik belgesi

Maske üretimi için nisan ayında 34 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bunların 31’i komple yeni yatırım oldu. Girişimcilere, toplam 281 milyon liralık maske yatırımı için teşvik sağlandı. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde toplamda bin 40 kişiye istihdam sağlanacağı taahhütünde bulunulmuştu. Söz konusu yatırımlarla yılda toplam 5 milyar adede yakın maskenin üretilmesi planlanıyor.

En büyüğü Sanko

Maske imalatı yatırımlarında İstanbul öncü şehir olurken, Erzurum, Denizli, Şanlıurfa, Ankara, Adana ve Mersin’den girişimcilerin adım attığı görülüyor. Nisan ayında teşvik belgesi düzenlenen maske yatırımları içinde en büyük pay ise Sanko Tekstil’e ait. Firmanın, Bursa’da yılda yaklaşık 1.4 milyar adet maske üretmek için 63.6 milyon liralık yatırım yapma ve 50 kişiyi istihdam etme planı söz konusu.

Eldiven ve tulum

Nisan ayında maske üretimi için teşvik alan yatırımcıların büyük bir kısmı tıbbi-cerrahi tek kullanımlık maske üretmeyi planlıyor. Bu kapsamda Erzurum ve Adana’da kurulacak iki ayrı tesis ise N95 maske üretimi yapacak. Söz konusu 34 yatırımdan bazılarında da maskenin yanı sıra tek kullanımlık tulum üretimi gerçekleştirilecek. Nisanda tek kullanımlık eldiven, dezenfektan, ıslak mendil ve ıslak havlu gibi pandemi döneminde ihtiyacın arttığı diğer ürünlere dönük yatırım teşvik belgeleri de düzenlendi.

Yasak yayılacak ihtiyaç artacak

Son gelişmelere bağlı olarak 40 ilin valiliği tarafından maske takma zorunluluğu getirildi. Bu da maskeye olan talebi arttırdı. Bu kapsamda faaliyetlerine hız veren imalatçı firmalar, yaz ve sonbaharda fırsatçılara meydan vermemek için üretim atağına geçti.

Firma ve kurumlar mesaide

"İmkânlarımız halkın hizmetinde"

-LC Waikiki; 30’u aşkın şehirde yüzlerce fason üretici, on binlerce çalışanıyla haftada 40 milyon maske imal ediyor. Covid-19’la mücadelede aktif rol oynayan şirketin yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük, “İmkânlarımızı çalışanlarımızın, halkımızın ve devletimizin hizmetine seferber etmekle yükümlüyüz. Bu yükümlülüğümüzü yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ayda 1.5 milyar maske

-A&S Holding, yeni devreye aldığı fabrikada yüzde 100 yerli, hijyenik ve ultrasonik şekilde el değmeden cerrahi maske üretiyor. Holding bünyesinde bulunan Global Mask tarafından üretilen maskeleri ihraç etmek için de düğmeye basıldı. Hedef ise ayda 1.5 milyar adet maske imal etmek. A&S Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, milyonlarca maske ürettiklerine işaret etti. Akkuş, 3 aylık üretimlerinin yüzde 30’unu devlete hibe etme kararı aldıklarını açıkladı.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

-Tekstilde Colin’s markasıyla öne çıkan Eroğlu Holding, Covid-19 tehdidini bertaraf etmek için gecelerine gündüzlerine katan sağlık görevlilerine maske temin ediyor. Holdingin yönetim kurulu başkanı Nurettin Eroğlu, fabrikalarından çıkan koruyucu maskeleri Sağlık Bakanlığı’na sunduklarına dikkat çekti. Eroğlu, ayrıca Corona virüsünün yayılımını önlemek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Tulum üretimi de gündemde

-Erkek giyim markası Bisse, Sağlık Bakanlığı için 500 bin adet cerrahi maske üretiyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Mustafa Kefeli, hummalı bir çalışma yürüttüklerini anlattı. Tek kullanımlık tulum ve cerrahi önlük üretimi için kolları sıvadıklarını aktaran Kefeli, “Yerli bir marka olarak, Covid-19 tehlikesini savuşturmayı esas alıyoruz” ifadesini kullandı.

-Giyim firması İpekyol, doktorlara ve hemşirelere maske tedarik etmek için çalışanlarının evlerini fabrikaya çevirdi. Edirne Valiliği’ne 40 bin, Mardin Derik Kaymakamlığı’na 15 bin maske yollayan firma üretim hedefini 5 milyon olarak ilan etti.

Sanko’dan ihracat hamlesi

-Sanko Holding, ürettiği maskeleri dijital ortamdan ihraç ediyor. Maskeler ilgi görüyor. Nitekim siparişlerin ardı arkası kesilmiyor. Holdingin yönetim kurulu başkanı Adil Sani Konukoğlu, servis sektörlerini ön planda tutan ülkelerin pandemi sürecinde zor duruma düştüklerinin, maske dahi üretemediklerinin net bir şekilde görüldüğünü dile getirdi. Konukoğlu, bu ülkelere yardım etmeye, ürün yollamaya odaklandıklarını vurguladı.

Erciyes Anadolu Holding de atakta

-İstikbal, Bellona ve MondyHome markalarıyla adından söz ettiren Erciyes Anadolu Holding maske üretimine ağırlık verdi.

CEO Alpaslan Baki Ertekin, Covid-19 salgınının önüne geçilmesi için maske üretip Sağlık Bakanlığı emrine sunduklarını duyurdu.

Aselsan’dan övünülecek hizmet

-ASELSAN, önemli bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında N95 maskeden tuluma, siperli yüz maskesinden gözlüğe, eldivenden galoşa kadar pek çok tıbbi malzeme farklı hastanelere doğrudan ulaştırıldı.

-Kocaeli’nde Toyota’ya ürün temin eden Ecoplas, 42 bin adet siperlik maske üretti.

-Otomotiv yan sanayii şirketi Farplas da maske ve tulum imal ediyor. Şirketin CEO’su Ömer Burhanoğlu, “Ürünlerimiz kullanılıyor. Yeni talepler de alıyoruz” diye konuştu.

Fırsatçılara karşı uyarı

Gelinen aşamada üretim çalışmalarının yaz ile sonbahar döneminde durmasından ve maske fiyatının fırlamasından korkuluyor. Hükümetin maske satışının önünü açması, 1 lira tavan fiyat uygulaması yüreklere su serpse de ikinci dalganın gelmesi ve üretimin tüketimi karşılamaması halinde spekülatörlerin sahneye çıkmalarından endişe ediliyor. Uzmanlar, Corona virüsünün tamamen yok olmadığının altını çizerek, “Bu sebeple ihtiyat elden bırakılmamalı. Maske üretimine ara verilmemeli. Fiyat denetimleri de artırılmalı. Bakanlık da sahada olsun ki, zamcılar ve stokçular piyasada cirit atamasın” uyarılarında bulunuyorlar.